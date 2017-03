Neres kijkt veel beelden van zijn idool: ‘Een heel speciale voetballer’

David Neres wordt in Brazilië weliswaar 'de nieuwe Neymar' genoemd, maar de aanwinst van Ajax wil liever in de voetsporen van een andere landgenoot treden. Ronaldinho is namelijk de grote idool van de miljoenenaankoop. "Hij was een heel speciale voetballer", zegt Neres in De Telegraaf.

Neres kijkt graag en veel naar beelden van Ronaldinho, die in het verleden voor clubs als Barcelona en AC Milan uitkwam en een levende legende is. "Door alleen naar zijn beelden te kijken, kan ik veel progressie boeken", zo verzekert de aanvaller van Ajax. "Ik ben bijna altijd aanvaller geweest. Heel kort werd ik ook als verdediger getest, maar dat werd niks, omdat ik achterin ook bleef pingelen."

Neres onmoette onlangs, op zijn vrije dag, twee bekende landgenoten in Parijs. Via zijn zaakwaarnemer Giuliano Bertolucci werd hij aan Marquinhos en David Luiz voorgesteld. "Het was leuk om als Braziliaanse voetballers even onder elkaar te zijn en de afstand Amsterdam-Parijs is niks. Zeker vergeleken met de afstanden in Brazilië."