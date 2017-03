‘Een jonge trainer als Giovanni van Bronckhorst vindt dat misschien lastiger’

Peter van Vossen maakte in 1999 deel uit van het laatste Feyenoord dat kampioen van Nederland werd. Volgens de oud-aanvaller was er destijds een belangrijke rol weggelegd voor trainer Leo Beenhakker. Van Vossen twijfelt of Giovanni van Bronckhorst ervaren genoeg is om Feyenoord naar het kampioenschap te gidsen.

“In 1999 hadden wij bij Feyenoord een ideale gids in Leo Beenhakker. De man doorzag alles. Spelers die zeuren over hun positie? Elimineren, meteen”, stelt de oud-speler van onder meer Feyenoord, Ajax en Glasgow Rangers in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Voor een ervaren trainer is dat een abc’tje, maar een jonge trainer als Giovanni van Bronckhorst vindt dat misschien lastiger.”

Toch hoeft de nederlaag tegen Sparta volgens Van Vossen niet te betekenen dat Feyenoord de titel uit handen gaat geven. “Ik denk dat de nederlaag tegen Sparta misschien wel eens de wake-upcall kan zijn voor de koploper. Dat de ploeg nu weer bij elkaar kruipt. En vanaf nu echt gelooft in de hoofdprijs”, zegt Van Vossen. “Bij Feyenoord zeggen ze dat wel, maar de historie leert dat het vaak niet is gelukt. Bij Ajax geloven ze er echt in, dat zit in die club. Ik hoop dat Feyenoord er zondag tegen AZ weer staat. Ik hoop zo erg dat die club de titel weer eens pakt.”