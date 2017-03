‘Ik kon naar grotere clubs, ben niet voor het geld naar Ajax gegaan’

Nicolai Boilesen speelde zijn laatste wedstrijd voor de hoofdmacht van Ajax eind mei 2015 als aanvoerder en vorige maand kwam hij sindsdien pas voor het eerst weer in actie voor zijn nieuwe club FC Kopenhagen. De back maakte vanwege zijn te vroeg geboren dochter privé een moeilijke periode door en hoopt zich nu weer helemaal op het voetbal te kunnen richten.

In de Europa League neemt hij het nu met zijn nieuwe werkgever op tegen zijn oude, de club waar hij afgelopen zomer na een vervelende periode vertrok: “Ik heb er destijds niet zoveel over gezegd, omdat ik het idee had dat het toch niet uitmaakte wat ik vertelde. De trainer heeft een grote naam, dus iedereen stond achter hem. Het voelde als ik tegen de rest”, blikt hij terug tegenover De Telegraaf.

Boilesen weigerde om in de zomer van 2015 zijn nog een jaar doorlopende contract te verlengen, waarna naar buiten werd gebracht dat hij te veel geld zou willen zien. De Deen, die vervolgens zijn wedstrijden voor Jong Ajax speelde, herkent zich daar echter niet in: “Kijk, als ik voor het geld zou kiezen was ik nooit naar Ajax gegaan. Toen ik zeventien jaar was kon ik naar veel grotere clubs, qua naam en qua geld. Pas de dag dat ik bij Ajax tekende wist ik wat ik zou gaan verdienen. Geld is nooit een drijfveer geweest.”

Hij wil zich nu volledig op Kopenhagen richten, al zal hij voorlopig genoegen moeten nemen met een rol als back-up. Concurrent Ludwig Augustinsson vertrekt in de zomer echter naar Werder Bremen en dan moet hij zijn kans grijpen, weet ook Boilesen: “Dan moet ik er staan, dat is wel de bedoeling. Ik ben er zo lang uit geweest, maar voel me nu weer voetballer. Eindelijk.”