‘Vijf spelers gaven niet thuis, onder wie de buitenspelers Berghuis en Elia’

Feyenoord werd zondag terug op aarde gezet. Na tien opeenvolgende overwinningen wist Sparta Rotterdam de koploper te vloeren: 1-0. Clubicoon Joop van Daele is niet te spreken over het optreden van Feyenoord en prijst de prestatie van Sparta.

"Het is voor mij onbegrijpelijk dat Feyenoord zo slap was tegen Sparta", oordeelt de oud-doelman zondagavond bij RTV Rijnmond. "Vijf spelers gaven niet thuis, onder wie de buitenspelers Steven Berghuis en Eljero Elia. Als zij niet goed spelen, dan krijgt Nicolai Jörgensen ook geen bal. De credits mogen naar Sparta. Zij waren sterker in de duels."

Ook Henk van Stee benadrukt dat de overwinning de verdienste is van Sparta. "Je kunt praten over de instelling, maar ik denk dat Feyenoord helemaal verrast werd door de speelwijze van Sparta", vertelt de voormalig speler en assistent-trainer van de Kasteelclub. "Sparta speelde tactisch een uitstekende wedstrijd en daar anticipeerde Feyenoord niet goed op."