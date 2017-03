‘Franse topclub stuurt scouts af op Ziyech, Haller, Vilhena en Willems’

Olympique Marseille is Hakim Ziyech niet vergeten. De club uit Zuid-Frankrijk zou tijdens de voorbije twee transferperiodes aan de aanvallende middenvelder hebben gedacht en Mercato365 meldt nu dat Ziyech zondagmiddag gescout zal worden tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

De Franse website weet dat voorzitter Jacques-Henri Eyraud een scout naar Nederland heeft gestuurd om Ziyech in de gaten te houden. In hoeverre de 23-jarige Marokkaans international openstaat voor een eventuele transfer naar de werkgever van Karim Rekik, is niet bekend.

Ziyech heeft bij Ajax nog wel een doorlopend contract tot de zomer van 2021. Marseille komt overigens niet alleen voor Ziyech, maar ook voor Sébastien Haller (FC Utrecht), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Jetro Willems (PSV).