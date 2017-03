Van Bronckhorst: ‘Dit team is in geen enkele wedstrijd overmoedig geweest’

Na de overwinning op PSV afgelopen week is het vertrouwen bij koploper Feyenoord onverminderd groot. Komende zondag wacht een op papier makkelijkere tegenstander, als de Rotterdammers op Het Kasteel aantreedt tegen stadgenoot Sparta. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst is er echter absoluut geen sprake van onderschatting.

“Het klopt dat we op de goede weg zijn. De wedstrijd tegen PSV geeft veel vertrouwen. Niet alleen aan ons, maar aan iedereen. Kunstgras maakt het lastiger. De voorkeur ligt bij gras. Je zag ook dat het bij ADO moeilijker ging. Regen is nu wel goed”, blikt de oefenmeester op de wekelijkse persconferentie vooruit op de stadsderby. “Ik denk dat wij in geen enkele wedstrijd overmoedig zijn geweest. Dit team heeft een doel en daar werken we hard voor. Het is één van de mooiste wedstrijden die ik heb gespeeld. De aandacht is wel minder.”

“Ik heb deze week met Dirk gezeten, maar heb niet over de wedstrijd tegen PSV hoeven praten. Hij was ook blij dat we hadden gewonnen. Je spreekt vaker met je aanvoerder. Dat kan over vrije dagen en teamuitjes gaan. We zijn onlangs wezen bowlen”, zegt Van Bronckhorst. Rick Karsdorp is fit voor het treffen met Sparta, het meespelen van Eljero Elia is nog onzeker. Karim El Ahmadi verlengde vrijdag zijn contract bij Feyenoord. “Ik ben er blij mee dat hij heeft verlengd. Het is goed voor de toekomst van de club. Het is een goed signaal van Karim. Hij ziet toekomst in Feyenoord en ik hoop dat dat ook naar anderen over slaat.”

Van Bronckhorst reageerde ook nog kort op de vacature die bij zijn oude club Barcelona is ontstaan. Ronald Koeman wordt genoemd als mogelijke nieuwe trainer bij de Spaanse topclub. “Koeman zou een kandidaat kunnen zijn voor Barcelona. Ik denk dat hij niet voor niets wordt genoemd. Hij zou daar niet misstaan”, stelt de oefenmeester van de Rotterdammers. Wat hij zelf zou doen als Barcelona zich meldt, weet Van Bronckhorst niet. “Of ik nee zou zeggen tegen Barcelona? Pffoe. Ik heb een mooie periode daar gehad. Het is nu te vroeg, maar ik zou geen nee zeggen.”