Held van Alkmaar: ‘Zwaar jaar geweest, dit had ik even nodig’

Tim Krul heeft niet het makkelijkste jaar uit zijn loopbaan achter de rug. Na een zware knieblessure werd hij door Newcastle United uitgeleend aan Ajax. In Amsterdam verloor hij de concurrentiestrijd van André Onana en vertrok naar AZ. Zijn begin in Alkmaar was belabberd, met veel tegendoelpunten en grote nederlagen. Donderdagavond keerde hij de beslissende strafschop tegen SC Cambuur in de halve finale van de KNVB Beker. Het persoonlijk succes was meer dan welkom.