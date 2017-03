Manchester City maakt er vijf in replay en blijft strijden om FA Cup

Manchester City heeft woensdagavond een einde gemaakt aan de bekerdroom van Huddersfield Town. Na de 0-0 op verplaatsing was een replay noodzakelijk en daarin boog de topclub een 0-1 achterstand om: 5-1. Manchester City, dat in 2011 voor het laatst beslag legde op de FA Cup, wacht in de kwartfinale een uitwedstrijd tegen Middlesbrough.

Tijdens de heenwedstrijd ontbeerde Manchester City de creativiteit om de Huddersfield Town onder de duim te krijgen. Voor eigen publiek liep het wél goed af, maar daar zag het na zeven minuten niet naar uit. Verrassenderwijs greep de Championship-vereniging immers de leiding. Joe Lolley mocht veel meters maken op de vijandelijke helft, om vervolgens Philip Billing. Die bediende op zijn beurt Harry Bunn, wiens schot door de benen van Claudio Bravo binnenzeilde. Kort daarvoor had Manchester City nog het aluminium getroffen. Een inzet van Leroy Sané vloog via de voet van Sergio Agüero op de paal.

Aan balbezit was geen gebrek voor het team van Josep Guardiola, maar Huddersfield Town hield aanvankelijk vrij eenvoudig stand. Twee penaltyclaims van Manchester City na vermeende handsballen sorteerden geen effect, ondanks dat Jon Gorenc Stankovic de bal duidelijk met zijn arm raakte bij de tweede situatie. Na een halfuur kwamen the Citizens toch langszij. Raheem Sterling trok vanaf de rechterflank het strafschopgebied binnen, maakte enkele passeerbewegingen en vond Sané bij de tweede paal. Voor de Duitser was het een koud kunstje om de gelijkmaker tegen de touwen te werken.

Daarna kon Manchester City afstand nemen. Huddersfield Town, met Rajiv van La Parra op de bank, gaf een strafschop weg na een overtreding van Stankovic op Nicolás Otamendi. Het buitenkansje werd koelbloedig benut door Agüero. Diezelfde Agüero vuurde even later recht op keeper Joel Coleman, waarna hij de vrijstaande Pablo Zabaleta voor het doel bediende: 3-1. Bravo voorkwam vlak voor rust de aansluitingstreffer met zijn benen. In de tweede helft haalde Manchester City de voet van het gaspedaal. Het werd zeventien minuten voor tijd wel 4-1. Agüero maakte geen fout na een voorzet van Sterling en plaatste de bal in de linkerbovenhoek. De 5-1 kwam op naam van invaller Kelechi Iheanacho.