Derde bekerfinale op rij lonkt voor Juventus na dubbelslag Dybala

Juventus heeft dinsdagavond zeer goede zaken gedaan in het eerste duel met Napoli in de halve finale van de Coppa Italia. De Oude Dame kende in het eigen Juventus Stadium een valse start, maar rechtte in de tweede helft de rug en nam door doelpunten van Paulo Dybala (tweemaal) en Gonzalo Higuaín uiteindelijk een voorschot op zijn derde achtereenvolgende bekerfinale: 3-1. Begin april wacht in Napels de return.

Juventus bleef ongeslagen in zijn laatste 43 wedstrijden voor eigen publiek, maar Napoli toonde zich in de eerste helft allerminst onder de indruk van die statistiek. Het elftal van Maurizio Sarri beet na een hachelijke openingsfase, waarin de thuisploeg gevaarlijk was via Dybala en Mario Mandzukic, van zich af en kwam negen minuten voor rust zelfs aan de leiding.

Napoli was het meermaals niet eens met de scheidsrechter

Na een schitterende combinatie in de as van het veld tussen Arek Milik en Lorenzo Insigne legde laatstgenoemde de bal met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar José Maria Callejón zich had ontdaan van Kwadwo Asamoah. De Spanjaard verschalkte Neto, de vervanger van Gianluigi Buffon in het Turijnse doel, met een simpele intikker en bracht Napoli daarmee op een verrassende voorsprong.

Het doelpunt leek Juventus wakker te schudden. De elfvoudig bekerwinnaar gooide de schroom na de openingstreffer van zich af en kwam luttele minuten na de onderbreking langszij via Dybala. Het toptalent had een penalty verdiend, nadat hij in het strafschopgebied van Napoli onderuit was geschoffeld door Kalidou Koulibaly, en ontfermde zich vervolgens zelf over het buitenkansje: 1-1.

Napoli kwam na de gelijkmaker nauwelijks meer van de eigen helft af en moest dat na ruim een uur spelen bekopen met een tweede tegengoal. Doelman José Manuel Reina tastte mis bij een hoge bal, waarna Higuaín vanuit een lastige hoek voor de 2-1 tekende. Juve rook na die treffer bloed en zou halverwege het tweede bedrijf voor de derde maal toeslaan. Dybala mocht na een overtreding van Reina op Juan Cuadrado weer aanleggen vanuit elf meter en stelde de zege zo veilig voor het team van Massimiliano Allegri.