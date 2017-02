‘Ik ben gelukkig bij Man United en wil mijn contract graag verlengen’

Juan Mata mocht bij Chelsea vertrekken van José Mourinho en toen de manager aan de slag ging bij Manchester United, leek de toekomst er voor de aanvallende middenvelder opnieuw troebel uit te zien. De linkspoot maakt nu echter een relatief goed seizoen door en staat ervoor open om zijn contract te verlengen.

De 28-jarige Spanjaard ligt nog tot de zomer van 2018 vast op Old Trafford. “Ik heb nog twee jaar te gaan en zou ook daarna graag hier willen blijven. Ik ben hier gelukkig en heb de FA Cup en de Community Shield gewonnen. We hebben nu opnieuw een kans om een prijs te pakken”, doelt hij op de EFL Cup, waarin Man United de finale heeft bereikt.

“De supporters zijn geweldig en ook in slechte tijden staan ze er. Ik denk er wel eens aan hoe het zou zijn om met diezelfde supporters een kampioensfeest te vieren of te vieren dat we de Champions League hebben gewonnen. Dat zou werkelijk fantastisch zijn”, besluit Mata, die het zondag met Man United opneemt tegen Southampton.