Napoli vreest onoverbrugbare kloof met Juventus na zeldzame nederlaag

Atalanta heeft de opmars van Napoli zaterdag een halt toegeroepen. De seizoensverrassing van de Serie A boekte een 0-2 zege in Napels, ondanks een rode kaart voor het begeerde toptalent Franck Kessié in de tweede helft. Juventus-huurling Mattia Caldara maakte beide doelpunten. Napoli verloor na bijna vier maanden weer eens in competitieverband en vreest voor een kloof van twaalf punten met Juventus. De koploper moet daarvoor zaterdagavond thuis winnen van Empoli.

Het was een frustrerende eerste helft voor Napoli, dat er voor het eerst sinds 18 december niet in slaagde om voor rust te scoren. Een gebrek aan kansen was het probleem niet: Napoli trof tweemaal het aluminium. In de striemende regen krulde Lorenzo Insigne in de openingsfase op de lat. Atalanta, dat het Stadio San Paolo slechts een van de voorgaande dertien keren met een zege verliet, leunde niet achterover. Na een klein halfuur kwamen de bezoekers op voorsprong. Na een hoekschop belandde de bal via enkele omwegen bij Caldara, die van dichtbij kon afronden met het hoofd.

Mattia Caldara scoorde tweemaal voor Atalanta.

Napoli opende vervolgens de jacht op de gelijkmaker. Piotr Zielinski vuurde over, een schot van Insigne miste de juiste richting en Mertens was tweemaal dichtbij. Na een heerlijke aanname schoot de Belg rakelings naast, om zich even later te ontfermen over een vrije trap. Doelman Etrit Berisha tikte de indraaiende bal met zijn vingertoppen tegen de lat. Atalanta nam de voorsprong dus mee de rust in. Na de onderbreking werden de gasten juist dreigend. Andrea Petagna mocht afstormen op het vijandelijke doel, maar schoot recht op doelman José Reina.

Trainer Maurizio Sarri bracht Arek Milik daarna binnen de lijnen. De kansen voor Napoli leken te groeien toen seizoensrevelatie Kessié binnen drie minuten twee gele kaarten ontving en moest douchen. Toch verdubbelde Atalanta de marge met tien man. Caldara maakte zijn tweede door een heerlijke stiftbal van Leonardo Spinazzola rond de penaltystip uit de lucht te nemen: 0-2. José Callejón hielp een ultieme kopkans om zeep, waardoor aan de score niets meer veranderde. Atalanta staat vierde en nadert Napoli tot drie punten. Vorig seizoen eindigde het team uit Bergamo nog als dertiende in de Serie A.