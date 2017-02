Premier League-topscorer krijgt transferadvies: ‘Dit project vind je nergens’

Het is niet ondenkbaar dat Alexis Sánchez komende zomer vertrekt bij Arsenal. Beide partijen hebben nog altijd geen overeenstemming over een verlenging van het tot medio 2018 lopende contract van de aanvaller. Als een nieuwe verbintenis uitblijft, is een transfer noodzakelijk voor Arsenal om nog wat te verdienen aan de sterspeler.

Met achttien doelpunten is Sánchez momenteel topscorer van de Premier League. Mocht de Chileen inderdaad vertrekken uit het Emirates Stadium, dan doet hij er volgens landgenoot Gary Medel goed aan om Internazionale te overwegen. "Iedereen kent de kwaliteiten van Alexis", geeft de verdedigende middenvelder van Inter aan in de Corriere dello Sport. "Hij is een van de aanvallers die door alle topclubs in de gaten wordt gehouden. Ik weet niet hoe zijn toekomst eruitziet, maar als hij naar Inter vraagt, zal ik zeggen dat we een heel goede ploeg en trainer hebben."

"We hebben een directie die snakt naar successen. Een project als het onze vind je nergens", voegt Medel eraan toe. De ploeggenoot van Sánchez in het Chileense elftal heeft dan ook geen enkele intentie om Milaan te verlaten. Het contract van Medel loopt eveneens af in de zomer van 2018. "Inter wil dat ik blijf en ik wil niet vertrekken. De situatie is dus heel simpel. Mijn zaakwaarnemer is na de wedstrijd van zondag in Italië en zal om de tafel gaan met de club. Het moet vrij eenvoudig worden om tot een akkoord te komen."