‘Ik ga het liefst naar de Nederlandse top: Ajax, Feyenoord of PSV’

Mimoun Mahi is mogelijk aan zijn laatste maanden in dienst van FC Groningen bezig. De 22-jarige linksbuiten heeft een aflopend contract, dat door een eenzijdige optie door de club nog wel verlengd kan worden, en ziet een transfer wel zitetn.

Mahi geeft in een interview met ELF Voetbal aan dat hij het liefst in Nederland blijft: “Het liefst naar de top van Nederland. Ajax, Feyenoord of PSV. Maar als zij niet komen, dan wil ik graag naar Engeland. Dat land ademt voetbal”, zegt de buitenspeler.

Mahi speelde voor SC REMO, HSV Escamp en Quick den Haag, alvorens hij de overstap maakte naar Sparta Rotterdam. Na 41 wedstrijden in het eerste elftal van de Kasteelheren te hebben gespeeld, maakte Mahi in de zomer van 2014 de overstap naar FC Groningen.