Zivkovic is basisplaats kwijt: ‘Ik heb het zelf zo ver laten komen’

Richairo Zivkovic is niet langer zeker van een basisplaats bij FC Utrecht. Trainer Erik ten Hag gaf vorige week zaterdag tegen PEC Zwolle (3-1 winst) de voorkeur aan de 21-jarige Gyrano Kerk boven de twintigjarige huurling van Ajax.

Zivkovic beseft dat hij meer moet laten zien, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad: “Ik heb het zelf zo ver laten komen. Ik doe de dingen niet goed genoeg voor een basisplaats op dit moment.” Zivkovic maakte dit seizoen vier doelpunten in de Eredivisie en daar had hij 21 wedstrijden voor nodig.

De international van Jong Oranje verzekert dat hij niet zal opgeven en dat hij dat deze week op de training heeft laten zien: “Ik heb gewoon keihard gewerkt.” Ten Hag zegt op zijn beurt dat Kerk een kans verdiende en dat ‘het aan Richairo is om te reageren’. FC Utrecht gaat zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen.