Van Ginkel: ‘Ik heb nog steeds de ambitie om bij Chelsea te spelen’

Marco van Ginkel speelde vorig seizoen een half jaar op huurbasis voor PSV en wordt ook nu door Chelsea uitgeleend aan de Eindhovenaren. De 24-jarige middenvelder zegt het uitstekend naar zijn zin te hebben in het Philips Stadion, maar dat betekent niet dat hij zijn droom om te slagen in Engeland heeft opgegeven.

Van Ginkel staat bij Chelsea nog tot medio 2019 onder contract en hoopt Antonio Conte nog eens te kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten: “Ik heb nog steeds de ambitie weer op Stamford Bridge te spelen. Chelsea heeft ook geleerd van het verleden. Ze hebben Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, David Luiz en Nemanja Matic laten gaan”, zegt hij in de Volkskrant.

“Dure foutjes. De koers lijkt wat verlegd. Victor Moses was vaak uitgeleend en is nu basisspeler”, aldus Van Ginkel, die naar eigen zeggen in een appgroep zit met alle huurlingen van the Blues. Daarin worden de spelers met data op de hoogte gehouden van hun prestaties. “Kun je zien hoe iedereen het doet. Dat kan een stimulans zijn”, besluit Van Ginkel.