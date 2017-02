Drenthe blikt terug: ‘Ik ben belazerd in mijn tijd bij Real Madrid’

Royston Drenthe was de voetbalwereld zat en koos er op 29-jarige leeftijd al voor om zijn loopbaan een halt toe te roepen. Na elf turbulente voetbaljaren, met negen clubs, gaat hij tegenwoordig als Roya2Faces, zijn artiestennaam, door het leven. Drenthe is blij dat hij het 'meer dan achterbakse wereldje' achter zich heeft gelaten.

Drenthe kan niet tegen onrecht en geeft in een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad aan dat hij vaak achter zijn eigen belangen aan moest. Hij moest rennen voor zijn geld bij Hércules, Kayserispor en in de Verenigde Arabische Emiraten. "Als ik na vier maanden zonder inkomsten mijn mond opentrok, zeiden mensen: "Zie je wel, Royston doet het voor het geld.' Hoe bedoel je? Het is mijn geld. Daar werd ik helemaal panisch en psycho van. Tegen mij moet je niet liegen."

Drenthe wijst aanstormende talenten erop dat een zaakwaarnemer tegenwoordig geen licentie meer nodig heeft. Kies iemand die je volledig kunt vertrouwen, zo luidt het advies van de oud-international. "Vroeger had je die stinkende zaakwaarnemers nodig die smerige spelletjes konden spelen. Ik ben daar zelf ook het slachtoffer van geworden. Mag iedereen weten. Ik ben belazerd in mijn Real Madrid-tijd en bij de transfer naar Everton."

"Die mensen konden doen en laten wat ze wilden met jou als jij en je ouders geen verstand van zaken hadden. Zijn maakten afspraken met de club en die smerige duizendjes gingen gewoon onder de tafel, vriend. Ik heb bij deals gezeten, terwijl de deadline al was gesloten. Het waren dirty talks."