El Ahmadi: ‘De topteams moeten nu achter ons aan, dat is een verschil’

Komende zondag staat de kraker tussen Feyenoord en PSV op het programma. Voor de Rotterdammers de uitgelezen kans om de Eindhovenaren te elimineren in de titelstrijd, voor PSV juist een kans om de kampioensrace nieuw leven in te blazen. Karim El Ahmadi kijkt uit naar de kraker.

“Het is altijd lekker om tegen dat soort topteams te spelen. Je neemt het op tegen de beste spelers en kunt zien waar je staat. We moeten zondag laten zien dat we niks onder doen voor PSV”, zegt de middenvelder op de website van Feyenoord. “Het verschil is dat je al die jaren achter de topteams aan moest hobbelen en nu moeten zij achter ons aan. Dat is wel een andere ervaring.”

Volgens El Ahmadi zal Feyenoord niet inzetten op een gelijkspel. “Toen we thuis tegen Ajax speelden, zeiden mensen ook dat we op een gelijkspel moesten spelen, maar ook toen gingen we vol voor de winst. Dat is niet gelukt (die wedstrijd eindigde in 1-1, red.), maar we waren wel de betere ploeg en hadden de betere kansen. Hopelijk is dat zondag weer het geval en pakken we dan wel drie punten”, besluit de Feyenoorder.