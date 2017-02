Schöne: ‘Dat soort voetballers hebben we graag in de selectie bij Ajax’

David Neres zat donderdag tijdens de wedstrijd tegen Legia Warschau voor het eerst bij de selectie van Ajax. Tot een invalbeurt kwam het echter nog niet, omdat trainer Peter Bosz het daar geen geschikte wedstrijd voor vond. In korte tijd heeft de Braziliaan al indruk gemaakt op zijn ploeggenoten.

“We zien dat zijn aannames altijd goed zijn. Ja, hij kan een aardig balletje trappen”, stelt Joël Veltman tegenover ELF Voetbal. Hij heeft te doen met Neres, die op jonge leeftijd alleen naar Nederland vertrok. “Ga er maar aanstaan. Ik denk dat ik het moeilijk zou hebben gehad als je mij op mijn negentiende moederziel alleen naar Brazilië had gestuurd. Neem alleen al de taalbarrière. Van beide kanten hè? Ik bedoel, ik zit naast hem. Zowel in het stadion als op De Toekomst. Maar verder dan 'como estas' kom ik niet.”

Ook Lasse Schöne zag dat de Braziliaan de nodige kwaliteiten in huis heeft. “Ik heb hem nu twee trainingen meegemaakt, dus ik kan nog niet zoveel over hem zeggen”, stelt de Deense middenvelder. “Maar ik zag wel meteen dat hij kwaliteiten heeft. Hij is snel, maakt graag acties. Dat soort voetballers hebben wij graag in de selectie. Ik ben benieuwd.”