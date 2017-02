Zelfvertrouwen AZ weg na pak slaag in Lyon: ‘Ik kan wel janken’

Na de 4-1 thuisnederlaag ging AZ op bezoek bij Olympique Lyon met liefst 7-1 onderuit. De Alkmaarders hadden niets in te brengen tegen de veel sterkere Franse club. Het team van trainer John van den Brom verliet het veld met het schaamrood op de kaken. Ben Rienstra had na afloop moeite om zijn emoties in bedwang te houden.

“Dit doet onvoorstelbaar veel pijn”, zei een aangeslagen Rienstra na afloop van de beschamende nederlaag in gesprek met FOX Sports. “Het is lastig om te zeggen hoe dit kon gebeuren. Er ging heel veel fout. Er zitten een paar doelpunten tussen die vallen op een manier die echt niet kan. Dit baart me wel zorgen. Als een 7-1 nederlaag je geen zorgen baart, dan is er iets niet goed.”

AZ hing als los zand aan elkaar. “Op een bepaalde manier had ik niet het gevoel dat we als team op het veld stonden. Hoe ik dit heb beleefd? Ik kan wel janken”, aldus Rienstra, die niet wilde ingaan op de vraag of het niet naief was om aanvallend van start te gaan in Lyon. “Dat is achteraf makkelijk praten. Je moet een wedstrijd ingaan om er nog iets van te maken.' Rienstra weet maar één manier om de afgang van AZ weg te spoelen. 'Door zondag te winnen.”

Aanvoerder Ron Vlaar beleefde een pijnlijke rentree. Na drie maanden keerde hij terug in de basis. "Lyon is veel verder dan wij en heeft veel meer kwaliteit. Maar dat mag niet op deze manier in zo'n uitslag uitgedrukt worden. We zijn afgedroogd, het doet pijn om zo uitgeschakeld te worden. Wij zijn goed als we het samen doen, maar ook heel slecht als dat niet gebeurt. Dat is vanavond wederom naar voren gekomen. We moeten de koppen bij elkaar steken om hier uit te komen.”