‘Heerenveen wilde mij behouden, dat vond ik in het begin jammer’

Jerry St. Juste is dit seizoen een belangrijke pion bij sc Heerenveen en de stopper valt op door zowel zijn verdedigende kwaliteiten, als door zijn aanvallende impulsen. Het had echter weinig gescheeld, of St. Juste had deze jaargang helemaal niet meer in Friesland gespeeld: onder meer Hamburger SV was afgelopen zomer concreet voor de mandekker en hij had zelf ook wel oren naar een transfer.

“Ik begreep dat de club me wilde houden. In eerste instantie vond ik het natuurlijk jammer, maar daar heb ik me snel overheen gezet”, blikt hij terug tegenover FeanFan Magazine. “SC Heerenveen blijft een mooie club om voor te spelen en dat doe ik nog elke dag met plezier. Ik ga er vanuit dat er meer kansen komen om naar een grote club te gaan.”

De verdediger is niet bang dat hij in het buitenland op de bank zal belanden, al speelt die afweging wel een belangrijke rol in zijn keuze voor een eventuele nieuwe werkgever: “Er waren mooie opties. We hadden zeker het idee dat ik bij een andere club speelminuten zou krijgen, anders hadden we het niet overwogen.”