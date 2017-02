KNVB-directeur duimt voor Feyenoord: ‘Ja, sorry Eindhoven’

Feyenoord lijkt hard op weg naar het kampioenschap, maar zal nog wel moeten afrekenen met onder meer PSV. De Eindhovenaren, die derde staan in de Eredivisie, komen komende zondag op bezoek in De Kuip en directeur betaald voetbal Gijs de Jong hoopt dat de drie punten in Rotterdam blijven.

De Jong, die Bert van Oostveen opvolgde bij de voetbalbond, zegt dat hij ‘een hart voor PSV’ heeft, maar dat hij dit keer de voorkeur geeft aan de koploper. “Ik zal thuis duimen voor Feyenoord. Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat. Die ongelooflijk grote club Feyenoord, komend van zo ver, jaar-in-jaar-uit geploeterd om financieel en ander onheil af te wenden, eindelijk staat die volksclub weer op de drempel van een landstitel.”

“Met zo’n enorme achterban is het goed voor het hele voetbal dat Feyenoord kampioen wordt. Als je als nationale topclub al zó lang geen rol van betekenis hebt gespeeld in de titelstrijd, mag het wel weer een keer. Eén keertje”, besluit De Jong in een column op de website van de KNVB. Het onderlinge verschil tussen Feyenoord en PSV bedraagt acht punten.