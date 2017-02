‘Niemand zegt ’nee‘ tegen Chelsea, maar ik droom van Man United’

Franck Kessié droomt ervan ooit het shirt van Manchester United te dragen. De twintigjarige revelatie van Atalanta werd vorige maand in verband gebracht met clubs als Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal en Everton, terwijl hij recentelijk werd genoemd bij AS Roma. Zijn contract in Bergamo loopt echter nog door tot medio 2021.

"Ik heb niets gehoord van de geruchten over AS Roma, omdat ik op de Afrika Cup was", verzekert de Ivoriaanse middenvelder in de Italiaanse media. "Ik focuste me alleen op het voetbal. Ik zou graag in de Premier League spelen en in het bijzonder voor Manchester United. Dat is mijn droomclub."

Naar verluidt was een bod van 25 miljoen euro van Chelsea in de winterse transferperiode ontoereikend. Kessié sluit niet uit dat hij ooit terechtkomt op Stamford Bridge. "Chelsea is ook een grote club en daar zegt niemand 'nee' tegen, maar ik droom van Manchester United", geeft hij andermaal toe. Dit seizoen was Kessié goed voor zes doelpunten in twintig Serie A-duels voor Atalanta.