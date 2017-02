‘Het is grappig dat mensen denken dat ik nu al vertrek bij Feyenoord’

Nicolai Jörgensen gaat ervan uit dat hij ook volgend seizoen op de loonlijst van Feyenoord staat. De aanvaller is in zijn eerste seizoen goed voor tot dusver vijftien treffers en dat zal diverse clubs in het buitenland ook zijn opgevallen. Jörgensen moet lachen als hij hoort en leest dat hij wellicht in de zomer al uit De Kuip vertrekt.

Jörgensen ondertekende afgelopen zomer immers een contract tot medio 2021 met Feyenoord. Hij denkt nog helemaal niet aan een eventuele transfer. "Ik vind het wel grappig dat ik er nog maar net ben en dat er mensen zijn die nu al denken dat ik vertrek", zo vertelt de aanvaller in gesprek met RTV Rijnmond.

"Ik heb ook niets gehoord of met iemand daar over gesproken. Ik heb het enorm naar mijn zin en ben gelukkig in Rotterdam. Dus ik denk daar niet over na." Jörgensen, 26 jaar, was in zijn periode bij FC Kopenhagen goed voor 43 goals in 99 competitieduels. Voor zijn doelpuntenproductie in de Eredivisie had hij 23 wedstrijden nodig; hij had in alle duels een aandeel.