Juventus kent onrustige voorbereiding: Allegri zet steunpilaar uit selectie

Leonardo Bonucci is door trainer Massimiliano Allegri buiten de wedstrijdselectie van Juventus gelaten voor het Champions League-duel van woensdagavond met FC Porto. De verdediger voerde afgelopen vrijdag na de competitiewedstrijd tegen Palermo (4-1 winst) voor het oog van de camera een felle discussie met Allegri en dat is hem niet in dank afgenomen door de oefenmeester, die voorlopig geen gebruik wenst te maken van Bonucci. Aanvoerder Gianluigi Buffon bagatelliseert het voorval in aanloop naar het duel in Portugal echter.

"Zulke dingen gebeuren nou eenmaal in een team waarin de concurrentie groot is. Juventus behoort nu tot de Europese elite, dus het is normaal dat dergelijke incidenten zich voordoen. Alleen overwinningen stemmen tot tevredenheid en elk individu wil daaraan bijdragen", vertelt de ervaren doelman op een persconferentie, daags voor de eerste ontmoeting met Porto in de achtste finale van het miljardenbal.

"Als het niet loopt zoals we willen, dan kan het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen en de wil om te winnen hachelijke situaties veroorzaken", vervolgt Buffon. "Zulke dingen gebeuren in een team wanneer het niveau zo hoog is, maar het is niets ernstigs. Ik ben gevraagd of ik optreed wanneer iemand geen juiste houding aanneemt, maar ik denk dat we in dat geval allemaal de verplichting hebben om dat te doen", besluit de goalie.