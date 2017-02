Locadia mikt na rentree op Feyenoord: ‘Ik ben fit en heb alleen een dikke enkel’

Jürgen Locadia maakte maandagavond op succesvolle wijze zijn rentree bij Jong PSV tegen NAC Breda (2-0). Voor het eerst sinds een half jaar kwam de aanvaller weer in actie. Hij raakte vorig jaar geblesseerd aan zijn lies en kreeg tijdens zijn herstel last van zijn knie. Maandag speelde hij een uur mee en wat hem betreft gaat hij zondag met de hoofdmacht van trainer Phillip Cocu mee naar De Kuip voor de kraker tegen koploper Feyenoord.

"Hoe mijn schema er nu voor de komende weken uitziet? Dat is aan de trainer", zei de spits na afloop van de gewonnen wedstrijd in gesprek met FOX Sports. "Maar ik ben fit en heb alleen een dikke enkel. Ik had vanavond wel wat tikjes gekregen. Dat zal twee daagjes duren ofzo, maar mijn knie is prima. Ik voel me gewoon fit."

Mocht PSV nog mee willen doen in de race om het kampioenschap, moet het zondag winnen op bezoek bij Feyenoord. Locadia hoopt zijn steentje bij te dragen. "Voor mijn gevoel zou ik op de bank kunnen zitten. Maar ik weet niet wat de trainer gaat beslissen. Voor deze rentree heb ik in ieder geval maandenlang gewerkt."