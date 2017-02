Matuidi strooit met complimenten: ‘De opvolger van Iniesta speelt bij ons’

Marco Verratti maakte vorige week in het Champions League-duel van Paris Saint-Germain tegen Barcelona grote indruk. De Italiaanse middenvelder speelde een uitstekende wedstrijd en droeg daarmee bij aan de 4-0 overwinning van PSG op de Spaanse grootmacht. Volgens teamgenoot Blaise Matuidi is het niet ondenkbaar dat Verratti ooit zo goed wordt als Andrés Iniesta, een mening die gedeeld wordt door Iniesta zelf.

"Toen Verratti op de grond lag met een blessure, vertelde ik Iniesta dat Marco zijn opvolger is. Iniesta zei dat hij het met me eens was", laat de Fransman optekenen France Bleu. "Iniesta is een buitengewone speler. Hij wordt een jaartje ouder, maar hij doet ongelofelijke dingen. Hij is net terug van een blessure en zal terugkeren op topniveau."

"We hebben het geluk dat we zijn opvolger in huis hebben. Dat is wat ik Iniesta vertelde in ons gesprek", besluit Matuidi. Verratti staat sinds de zomer van 2012 op de loonlijst bij PSG, dat hem toentertijd wegplukte bij Pescara. Het contract van de 24-jarige dribbelaar loopt nog vierenhalf jaar door in de Franse hoofdstad, waardoor geïnteresseerde clubs flink in de buidel zullen moeten tasten.