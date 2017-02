‘Ik ben de vierde man op het Ajax-middenveld, genoeg perspectief’

Donny van de Beek moet het dit seizoen bij Ajax vooral stellen met invalbeurten. Pas in twee competitiewedstrijden mocht de negentienjarige middenvelder aan de aftrap verschijnen. Van de Beek is achter Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Lasse Schöne de vierde middenvelder in Amsterdam, maar is desondanks niet ongeduldig.

“Ik ben eerder gretig dan ongeduldig. Laten we het daar op houden. Tijdens trainingen net zo goed. Het is zoals de trainer zegt: ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben”, zegt de jonge middenvelder tegen Ajax Life. “Ik wil het liefst zo snel mogelijk in het eerste staan, maar het is op dit moment even niet anders. Dat bedoel ik in de positieve zin van het woord.”

“Ik ben de vierde man op het middenveld, maar perspectief is er voldoende. Ik moet gewoon scherp blijven, blessures en schorsingen kunnen zich zo voordoen en dan moet je er wel staan. Zodra ik de kans krijg, moet ik het laten zien”, stelt Van de Beek, die dit seizoen vooral als invaller in het veld komt. “Het is soms best lastig om in te vallen. Het hangt een beetje af van het tempo van de wedstrijd. Soms ligt het tempo hoog en dan kun je gelijk mee, soms zakt een ploeg in. Dan moet je je ritme zoeken, dat is lastiger. Een basisplaats blijft het lekkerst.”