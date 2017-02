Padt redt Groningen op bezoek bij Sparta na dwaze actie Bacuna

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag een gouden kans onbenut gelaten om na tien duels zonder zege weer eens te winnen in de Eredivisie. Het elftal van Alex Pastoor speelde in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen nagenoeg de gehele tweede helft met een man meer, maar slaagde er uiteindelijk niet in de noorderlingen op de knieën te krijgen: 2-2. Sparta stijgt door de remise naar een vijftiende plaats, terwijl Groningen tiende blijft.

Het publiek op Het Kasteel werd een spectaculaire eerste helft voorgeschoteld. Sparta ging furieus van start in eigen huis en kwam na acht minuten spelen verdiend op voorsprong via Paco van Moorsel. De middenvelder tikte de bal binnen uit de rebound, nadat Sergio Padt een schot van Bart Vriends in eerste instantie nog onschadelijk had gemaakt. Padt redde luttele minuten na de openingsgoal op een poging van Iván Calero, maar moest niet veel later alsnog voor de tweede maal capituleren.

Een voorzet van Sherel Floranus bereikte Martin Pusic, waarna de spits het leder verlengde tot aan Calero. Voor de buitenspeler was het vervolgens een koud kunstje om te scoren. Groningen liet zich echter niet kennen en zou nog in de eerste helft de rug rechten. Vlak na de 2-0 tekende Ruben Jenssen voor de aansluitingstreffer, waarna Mimoun Mahi op slag van rust de score nivelleerde met een schot in de korte hoek. De goal van Jenssen was discutabel, daar teamgenoot Simon Tibbling zich voorafgaand aan het doelpunt in buitenspelpositie leek te begeven.

Mimoun Mahi is het middelpunt van vreugde na de 2-2.

Groningen poogde de thuisploeg voorts al vroeg in het tweede bedrijf te overrompelen, maar moest zeven minuten na de onderbreking een pas op de plaats maken. Juninho Bacuna torpedeerde liefst twee Spartanen met een doldwaze tackle en haalde zo voor de derde maal dit seizoen het einde van een wedstrijd niet. Eerder kon de negentienjarige middenvelder ook al vroegtijdig inrukken met een rode kaart tegen PSV en Feyenoord. Sparta maakte daarna jacht op zijn eerste driepunter sinds 4 november van het vorig jaar.

Mathias Pogba werd door Pastoor binnen de lijnen gebracht teneinde een opening te creëren en hij was negen minuten voor tijd bijzonder dicht bij de 3-2. Mart Dijkstra lepelde de bal op het hoofd van de Fransman, maar Padt redde fraai. Even later leek Van Moorsel de Rotterdammers alsnog de zege te schenken, maar ook hij stuitte van dichtbij op Padt, waardoor het treffen onbeslist eindigde.