Krul treurt: ‘Als ik kom moet ik die bal wegstompen, dit is klote’

Tim Krul baalt na de remise van AZ tegen Willem II. De Alkmaarders leken op weg naar een 0-1 overwinning, maar een flater van Krul resulteerde in een puntendeling. De doelman tastte volledig mis bij een voorzet van Obbi Oulare, waardoor ex-AZ'er Erik Falkenburg in blessuretijd binnen kon knikken.

"Dit zijn de zuurste", erkent Krul bij FOX Sports. De winteraanwinst spreekt van 'een lelijke wedstrijd die je over de streep moet trekken'. Hij zag dat AZ genoeg kansen kreeg om dat te doen. "Daarom is het extra zuur dat je zo laat nog een goal tegen krijgt. Er moest een tandje bij. Het was iets te langzaam om ze uit te spelen. We hadden aardige kansen. Veel afstandsschoten, maar die pakte Kostas Lamprou gewoon goed."

"Die spits is natuurlijk sterk en wint het duel", blikt Krul terug op de gelijkmaker in extremis. "Ik wil de bal wegstompen en die jongen (Falkenburg, red.) is eerder dan ik. Een keepersfout? Als ik kom, moet ik die bal wegstompen. Dat is klote. Je staat als verdediging goed. Ik wil ook niet dat die bal erin gaat."