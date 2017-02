Janssen krijgt weinig bemoedigend signaal: ‘Hij moet meer laten zien’

Vincent Janssen voldoet voorlopig niet aan de verwachtingen van Mauricio Pochettino. De zomeraankoop behoorde donderdag niet tot de selectie van Tottenham Hotspur voor de Europa League-wedstrijd tegen AA Gent (1-0 nederlaag) en het is nog onzeker of Pochettino de Nederlander opneemt voor het FA Cup-duel met Fulham.

Tottenham en Fulham kruisen zondag de degens op Craven Cottage. De verwachting is dat the Spurs de nodige wijzigingen gaan doorvoeren, maar toch hoeft Janssen nergens op te rekenen. "Misschien, misschien", reageert trainer Pochettino op de vraag of de ex-AZ'er de selectie gaat halen. "Hij moet meer laten zien. We gaan het zien. Misschien krijgt hij de kans om op de bank te zitten of om te spelen. Op dit moment weet ik dat niet."

Janssen maakte sinds zijn komst vier doelpunten voor Tottenham, allemaal vanaf de strafschopstip. "Het gaat erom hoe spelers hun kwaliteiten tonen en hoe zich manifesteren op het trainingsveld. Ik probeer eerlijk te zijn bij het maken van de selectie en de opstelling. Het is normaal dat Janssen wat meer moet laten zien", concludeert Pochettino.