‘Brands vliegt naar Mexico voor gesprekken met ex-club Ronaldinho’

PSV wil zich nog nadrukkelijker mengen op de Mexicaanse markt. De kampioen van Nederland heeft goede ervaringen met Andrés Guardado en Héctor Moreno, die zijn uitgegroeid tot vaste waarden, en dat smaakt naar meer.

Volgens AS vliegt een delegatie van PSV volgende week naar het Noord-Amerikaanse land. Onder meer technisch manager Marcel Brands reist mee. De vertegenwoordigers van PSV gaan in gesprek met Querétaro FC, de nummer elf van vorig seizoen. Naar verluidt hopen de Eindhovenaren een samenwerkingsverband op poten te zetten met de club. Querétaro is de voormalig werkgever van onder meer Ronaldinho.

Behalve het beoogde samenwerkingsverband wil PSV zich ook oriënteren op de mogelijkheden voor een oefentrip naar Mexico, komende zomer. In de voorbereiding op het huidige seizoen reisde de selectie van Phillip Cocu af naar Zwitserland.