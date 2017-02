Hendrix verbijt zich: ‘Ik laat weer zien dat ik in de basis hoor’

Jorrit Hendrix heeft het moeilijk op de bank bij PSV. De middenvelder speelde dit seizoen pas tien competitieduels, waarvan zes als basisspeler. "Ik laat nu al voor het derde seizoen op rij zien dat ik in de basis hoor, maar het is ook het derde seizoen op rij dat iemand anders de voorkeur krijgt", treurt Hendrix.

"Dat is wel klote, ja. Ik zit me regelmatig te verbijten", geeft de 22-jarige linkspoot toe aan De Limburger. "Ik voel me echt een kind van de club en ik speel met alle liefde nog jaren hier, maar de situatie moet veranderen. En de club wil me, denk ik, ook houden. Maar hun geduld is niet mijn geduld. Ik wacht er al heel lang op om een onbetwiste basisspeler te worden."

Hendrix speelt sinds 2013 voor het eerste van PSV. In zijn eerste twee seizoenen kwam de geboren Limburger tot 20 competitiewedstrijden; in de afgelopen jaargang kwam Hendrix 26 keer in actie. Het contract van de enkelvoudig Oranje-international loopt door tot medio 2020.