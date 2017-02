‘Feyenoord kampioen en op de tweede plaats staan met mijn nummer’

Royston Drenthe hing onlangs zijn voetbalschoenen aan de wilgen en richt zich tegenwoordig op een carrière in de muziek. Als de oud-speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton moet kiezen tussen een kampioenschap van Feyenoord of een nummer één-hit, hoopt hij toch dat zijn oude club kampioen wordt.

“Dan zeg ik tegen jou: Feyenoord kampioen worden en op de tweede plaats staan met mijn nummer. Dat is net zo goed als een hit, maar dan mag iemand anders die shine hebben en Feyenoord het kampioenschap. Dan hebben we sowieso een aantal dagen feest in Rotterdam”, vertelt Drenthe aan Metro. De laatste jaren kende hij een aantal bijzondere avonturen op voetbalgebied.

Zo speelde Drenthe onder meer voor het Russiche Alania Vladikavkaz en woonde hij in de Verenigde Arabische Emiraten. “Het is daar beter georganiseerd en je kan daar beter leven dan in Vladikavkaz”, stelt de geboren Rotterdammer. Als hij moet kiezen tussen Foppe de Haan en José Mourinho, neigt Drenthe naar eerstgenoemde. “Onder hem is mijn succes begonnen, ongeacht de negativiteit die daarna omhoog kwam.”