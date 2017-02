‘Als hij al aanvoerder is, dan weet je dat Arsenal in de problemen zit’

Roy Keane nam woensdagavond geen blad voor de mond. Arsenal leed een 5-1 nederlaag bij Bayern München en lijkt zodoende voor het zevende seizoen op rij in de achtste finales van de Champions League te worden geëlimineerd. Keane, commentator bij de Britse televisiezender ITV, keek hoofdschuddend naar het duel van de ploeg van Arsène Wenger in Beieren.

"Ik ben niet verrast. Laten we eerlijk zijn. Denk jij dat Arsenal van plan was om bij Bayern München een resultaat te boeken, een goede uitgangspositie voor de return in Londen", vroeg Keane zich openlijk af. "We hebben het al vaker gezegd. Arsenal heeft een gebrek aan leiderschap, karaktervoetballers en verlangen naar prijzen."

"Ze zijn op dit niveau van de Champions League gewoonweg niet goed genoeg", zo stelde oud-middenvelder van onder meer Manchester United. "Je kan niet té kritisch over Arsenal zijn, want ze zijn niet goed genoeg. Ze hebben slechts twee fatsoenlijke spelers. De rest, gemiddeld. Als ik Kieran Gibbs aan het einde van de wedstrijd al met de aanvoerdersband zie spelen, dan weet je dat Arsenal in de problemen zit."

Arjen Robben opende op schitterende wijze de score tegen Arsenal

Martin Keown nam ook geen blad voor de mond. "We zijn op een punt aangekomen waarop Wenger tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden", zo oordeelde de oud-verdediger, die zelf nog onder Wenger speelde. "De twintig jaar van zijn leven die hij in Arsenal heeft gestoken staan op het spel. Dit is een absoluut dieptepunt voor Wenger en maakt het waarschijnlijk dat de club aan het einde van dit seizoen van manager zal wisselen."