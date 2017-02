VIDEO - Een blik op Legia Warschau, de Europese tegenstander van Ajax

Ajax kan donderdag over een fitte spelersgroep beschikken in de uitwedstrijd tegen Legia Warschau in de eerste knock-outronde van de Europa League. Er staan geen verrassingen op de lijst van twintig namen die woensdagochtend in het vliegtuig stapten. Voor Matthijs de Ligt komt de wedstrijd nog te vroeg en ook aanwinst David Neres is nog niet beschikbaar voor Ajax.