Sarri hoopt op bijzondere toespraak in Bernabéu: ‘Hopelijk heeft hij tijd’

Real Madrid en Napoli kruisen woensdagavond voor het eerst sinds 1987 de degens. Destijds was Diego Maradona de grote ster van Napoli, maar de Spanjaarden stootten door in de Europa Cup I na een 1-1 remise in Napels en een 2-0 thuiszege. Maradona keert woensdag als supporter van Napoli terug in het Santiago Bernabéu.

Maurizio Sarri, trainer van het succesvolle Napoli, hoopt dat de Argentijn een nog grotere rol gaat spelen. Maradona zou de spelers van zijn oude club kunnen inspireren, denkt Sarri. "Het zou zeker goed zijn als Maradona de ploeg kan toespreken voor de wedstrijd. Dat zou het team alleen maar helpen. Hopelijk heeft hij de tijd om dat te doen", geeft de oefenmeester aan.

Napoli is sinds 29 oktober ongeslagen in officiële wdenedstrij en maakte meer doelpunten dan elke andere Serie A-ploeg. Ook in Madrid zijn i Partenopei niet van plan zich terug te trekken. "Er zijn risico's verbonden aan onze speelstijl", erkent Sarri in de Italiaanse media. "Maar het is niet goed om bang te zijn. We moeten onszelf zijn. We spelen weliswaar tegen de kampioen van Europa, maar het is belangrijk om te weten waar we staan."

"Het is prachtig om in het Santiago Bernabéu tegen Real Madrid te spelen. Ik ga zo offensief spelen als mogelijk is, terwijl we tegelijkertijd op de juiste manier verdedigen en Real Madrid in bedwang houden", belooft de oefenmeester van de nummer drie van Italië. Sarri mist alleen Lorenzo Tonelli door blessureleed, terwijl collega Zinédine Zidane het door enkelblessures moet stellen zonder Gareth Bale en Danilo.