Sevilla dient Las Palmas in slotfase zeldzame thuisnederlaag toe

Eenvoudig ging het niet, maar Sevilla heeft zondagavond drie punten overgehouden aan de ontmoeting met Las Palmas. Het elftal van Jorge Sampaoli won door een laat doelpunt van Joaquín Correa met 0-1 op Gran Canaria en behoudt de aansluiting met Barcelona en Real Madrid. Sevilla heeft nu 46 punten na 22 speelronden en nadert Barça daarmee tot op twee punten. Real leidt nog altijd de dans in LaLiga met 49 punten en heeft bovendien nog twee wedstrijden tegoed.

Dat de Andalusiërs het lastig hadden op bezoek bij los Amarillos, mocht geen verrassing heten. Las Palmas bleef ongeslagen in zijn laatste vijftien competitiewedstrijden voor eigen publiek en legde ook Sevilla al vroeg het vuur aan de schenen. Doelman Sergio Rico maakte in het openingskwartier doelpogingen van Roque Mesa en Jesé Rodriguez onschadelijk. Collega Javi Varas had het aan de andere kant een stuk rustiger en hoefde in de eerste helft nauwelijks in actie te komen.

In het tweede bedrijf kwam Sevilla iets beter in de wedstrijd, maar de beste kansen bleven voor de thuisploeg. David Simón werd zeven minuten na de onderbreking aan het werk gezet door Kevin-Prince Boateng, maar hij stuitte op Rico. Die misser kwam Las Palmas uiteindelijk duur te staan. Een verre uittrap tien minuten voor tijd werd met het hoofd door Vicente Iborra verlengd tot aan Correa, waarna de Argentijnse middenvelder rustig bleef oog in oog met Varas: 0-1.