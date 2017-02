Traoré en Dolberg helpen Ajax op emotionele middag

Ajax blijft in het spoor van koploper Feyenoord. De nummer twee van de Eredivisie stuurde Sparta Rotterdam zondagmiddag naar huis met een 2-0 nederlaag, na doelpunten van de teruggekeerde Afrika Cup-ganger Bertrand Traoré en Kasper Dolberg. Het duel stond verder in het teken van clubicoon Piet Keizer, die zaterdag overleed op 73-jarige leeftijd.

Ajax speelde met rouwbanden en voorafgaand de wedstrijd werd een minuut stilte in acht genomen. In de elfde minuut, een verwijzing naar het rugnummer van Keizer, klonk een spontaan en oorverdovend applaus voor de voormalig linksbuiten. Even daarvoor had Ajax op voorsprong moeten komen. Nick Viergever dook pal voor het doel van Sparta op en werd bediend door Hakim Ziyech. De verdediger stond helemaal vrij, maar gaf de bal niet de juiste richting mee. Hoewel Ajax het initiatief in handen had, was de ploeg van Peter Bosz slordig op de vijandelijke helft.

Ook Sparta hield de bal maar moeizaam in de ploeg. Toch kreeg Zakaria El Azzouzi halverwege de eerste helft een goede kans. De huurling van Ajax faalde oog in oog met André Onana. Namens Ajax probeerde Lasse Schöne het met een vrije trap, die met de nodige inspanning werd gekeerd door doelman Roy Kortsmit. Sparta had lange tijd niet bijster veel moeite om in de wedstrijd te blijven, want de combinaties van Ajax liepen stroef en Amsterdamse kansen waren schaars.

Men was dus afhankelijk van een individuele actie en die kwam er via Traoré. De aanvaller trok vanaf de rechterflank naar binnen, kapte zijn tegenstanders uit en verraste Kortsmit met een laag schot in de korte hoek. Ajax scoorde laat in de eerste helft en vervolgens vroeg in de tweede, want Dolberg was in minuut 49 verantwoordelijk voor de 2-0. Balverlies van Denzel Dumfries leidde tot een omschakeling van Ajax, waarbij Ziyech werd gevonden door Amin Younes. De aanvallende middenvelder legde af op Dolberg, die kon binnenschuiven.

Sparta leek zich al gauw neer te leggen bij een nederlaag. Het team van Alex Pastoor was amper op de helft van Ajax te vinden. De Amsterdammers speelden na rust beter dan in het eerste bedrijf. Dat leidde tot een uitstekende kans voor Davy Klaassen, terwijl Traoré aan de rechterkant ontsnapte en via Kortsmit op de paal schoot. Daarna haalde de thuisploeg de voet van het gaspedaal, waardoor Sparta zich toch nog kon melden. Dumfries moest een kwartier voor tijd scoren, maar de back leverde een slappe inzet nadat hij een vrije doortocht had richting het doel van Onana. De laatste kans was wel voor Ajax: Michel Breuer haalde een bal van Viergever op de lijn weg. Frenkie de Jong maakte kort voor tijd zijn competitiedebuut bij Ajax.