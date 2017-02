AS Roma wint in Calabrië en neemt tweede plaats van Napoli over

AS Roma heeft zondagmiddag geen punten laten liggen. Het team van Luciano Spalletti boekte een degelijke zege bij Crotone, dat tot dusver dit seizoen alleen maar onder de rode streep heeft gestaan. Radja Nainggolan en Edin Dzeko verzorgden de doelpunten in Calabrië: 0-2. Door de zege neemt AS Roma de tweede plek over van Napoli, dat vrijdagavond een maatje te groot was voor Genoa.

Crotone en AS Roma deden in een zeer open eerste helft niet veel voor elkaar onder. Wojciech Szczesny werd vooral door Aleksandar Tonev op de proef gesteld. AS Roma liet in de elfde minuut na om al vroeg de leiding te nemen. Na een overtreding van Gian Marco Ferrari op Mohamed Salah mocht Dzeko vanaf elf meter aanleggen, maar de aanvaller schoot het leer net naast de verkeerde kant van de paal.

AS Roma sloeg vijf minuten voor rust alsnog toe. Na voorbereidend werk van Kevin Strootman en en Salah had Nainngolan weinig ruimte nodig om de bal met rechts in de verste hoek te mikken: 0-1. Na de onderbreking had Roma weinig moeite om de voorsprong te verdedigen. Crotone liet heel weinig zien en had geluk dat een van richting veranderde inzet van Dzeko tegen het aluminium ging. Een kwartier voor tijd kreeg de Bosniër alsnog zijn gewenste doelpunt, na voorbereidend werk van Salah: 0-2.