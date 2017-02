Feyenoord wint dankzij Toornstra achtste duel op rij

Feyenoord heeft zaterdag de achtste opeenvolgende zege in de Eredivisie geboekt. De koploper won dankzij een dubbelslag van Jens Toornstra met 2-0 van FC Groningen, dat een kwartier voor tijd verder moest met tien man. De Rotterdammers hielden het doel voor de vijfde keer op rij schoon. Feyenoord vergroot de voorsprong op Ajax en PSV en kan zorgeloos afwachten hoe de concurrenten het er zondag van afbrengen.

Giovanni van Bronckhorst liet aanvoerder Dirk Kuyt uit het basisteam ten faveure van Toornstra en daar zal de oefenmeester geen spijt van hebben gehad. Toornstra was na 37 minuten immers goed voor het enige doelpunt van de eerste helft. De behendige Steven Berghuis omspeelde zijn tegenstander op de rechterflank en legde terug op Toornstra. De middenvelder schoot in één keer raak. Het doelpunt telde, omdat de buitenspel staande Nicolai Jörgensen zijn voet net op tijd van de bal hield.

Onverdiend was het doelpunt niet, maar toch mocht Feyenoord van geluk spreken. Kort voor de treffer van Toornstra liet Ruben Yttergärd Jenssen immers een gigantische kans op het openingsdoelpunt onbenut. De aanvaller stond na een voorzet van Mimoun Mahi volledig vrij voor het doel van Brad Jones, maar schoof de bal van dichtbij naast. Het waren de twee hoogtepunten van een eerste helft waarin Feyenoord domineerde, maar lange tijd geen vuist kon maken. Groningen verdedigde de gelijke stand met man en macht.

Namens Feyenoord kreeg Berghuis ook nog een grote kans in minuut 29, terwijl de doorgebroken Nicolai Jörgensen in de openingsfase tevergeefs om een strafschop had gevraagd. In de tweede helft had Feyenoord weinig last van Groningen en kwam het uiteindelijk op 2-0. Jan-Arie van der Heijden nam de bal goed aan in het strafschopgebied en leverde achter het standbeen een heerlijke assist op Toornstra. Die vuurde van dichtbij in de bovenhoek, achter keeper Sergio Padt.

Via Berghuis werd het daarna bijna 3-0, maar zijn schuiver vanaf een meter of twintig werd door Padt uit de hoek gehouden. Feyenoord speelde bij vlagen fraai voetbal; Karim El Ahmadi had bijvoorbeeld enkele technische hoogstandjes in huis. Groningen was onmachtig en moest een kwartier voor tijd door met tien man, na een charge van Juninho Bacuna op Terence Kongolo. Tegen tien man hoopte Feyenoord het publiek nog eens in vervoering te brengen. Eljero Elia schoot van dichtbij op Padt; in de rebound werkte Tonny Vilhena de bal voorlangs. Een afstandsschot de ingevallen Kuyt was evenmin toereikend.