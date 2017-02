Bosz: ‘Dat deed hij goed, hij is een extra optie op rechtsbuiten erbij’

Ajax liet Anwar El Ghazi in de afgelopen transferperiode naar Lille OSC gaan en haalde daar David Neres voor terug. De Braziliaan sluit echter pas later deze maand aan in Amsterdam en Peter Bosz zat door de afwezigheid van Bertrand Traoré, die met Burkina Faso deelnam aan de Afrika Cup, niet bepaald ruim in de buitenspelers.

Een experiment met middenvelder Abdelhak Nouri op rechtsbuiten bracht tegen Roda JC Kerkrade uitkomst: “Ik heb hem daar neergezet omdat we in die fase achter Justin Kluivert en Amin Younes geen specifieke vleugelspits achter de hand hadden. Maar ik vind dat hij daar wel degelijk kan spelen”, legt de trainer zijn keuze uit tijdens een perspraatje.

“Hij heeft dat bij Jong Ajax ook gedaan. Daar hebben we hem bewust op die plek ingezet omdat we zo konden zien hoe hij het op die positie zou doen. En hij heeft het goed gedaan. Abdelhak is een extra optie erbij”, sluit Bosz af, die dus niet uitsluit om Nouri vaker op die positie op te stellen.