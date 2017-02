Van der Sar: ‘We verliezen één van de grootste Ajacieden aller tijden’

Ajax werd zaterdagochtend opgeschrikt door het overlijden van Piet Keizer. De legendarische linksbuiten was al enige tijd ongeneeslijk ziek en overleed na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd. Voor Edwin van der Sar kwam het nieuws als een schok.

“Ja, het is verschrikkelijk nieuws en voor iedereen ook heel plotseling. Met Piet verliezen we één van de grootste Ajacieden aller tijden”, reageert de algemeen directeur op de website van de Amsterdammers. “Hij speelde bijna 500 wedstrijden in het eerste elftal. Hij won alles wat er te winnen viel en heeft bij die vele nationale en internationale prijzen een wezenlijk aandeel gehad. Hij bleef daarna een betrokken en kritisch volger van wat hier in Amsterdam gebeurde. Wij zagen hem daarom nog vaak op de Toekomst. En wij hebben hem ook regelmatig in de ArenA bij ons op kantoor ontvangen, om met hem te praten over het reilen en zeilen bij Ajax.”

“We zijn in kleine kring ruim een week geleden op de hoogte gebracht van het feit dat Piet ongeneeslijk ziek was. Dat was natuurlijk al een heel naar bericht. Sindsdien hebben we ons bijna dagelijks laten informeren over hoe het met hem ging.” Zondag zal Ajax in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam met rouwbanden het veld betreden. Voor aanvang van het treffen wordt een minuut stilte in acht genomen.