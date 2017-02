Kersverse Juve-aanwinst: ‘Ik dacht dat de interesse een grap was’

Juventus nam Mattia Caldara afgelopen winter over van Atalanta Bergamo. De Oude Dame maakt vijftien miljoen euro over voor de 22-jarige verdediger en leent hem nog een half seizoen uit aan Atalanta. Caldara had zelf nooit verwacht dat hij nu al bij de Italiaanse topclub zou tekenen.

“Wat ik dacht toen ik hoorde dat Juventus interesse had? Ik dacht dat het een grap was, ik kon het niet geloven na een paar wedstrijden te hebben gespeeld in de Serie A. Eigenlijk dacht ik dat het gewoon geruchten waren, maar het bleek toch waar”, zegt de jonge verdediger in gesprek met Tuttosport.

De nieuwe club van Caldara strijdt momenteel voor de zesde Italiaanse titel op rij. “Hun geheim? De mentaliteit. Ze spelen nooit twee wedstrijden achter elkaar slecht, dat maakt het verschil. Napoli en AS Roma laten meer punten liggen. Juventus maakt nooit fouten.”