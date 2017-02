‘Als je presteert, komt die Oranje-discussie vanzelf’

Eric Botteghin maakt dit seizoen een ijzersterke indruk en de Braziliaan is een van de hoofdverantwoordelijken voor het lage aantal doelpunten dat Feyenoord tot nu toe incasseerde. De verdediger werd afgelopen week in verband gebracht met een naturalisatie tot het Nederlanderschap, waardoor hij in aanmerking zou kunnen komen voor Oranje.

Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst snapt wel dat dit ter sprake komt: “Als je presteert, krijg je de discussie of hij in Oranje moet spelen. Zo werkt het. Mooi voor hem, die lovende woorden”, vertelde de oefenmeester tijdens zijn wekelijkse perspraatje. “Ik heb Botteghin wel eens een oranje hesje gegeven op de training, maar hij heeft ook een Braziliaans en een Italiaans paspoort”, voegde hij er met een knipoog aan toe.

Van Bronckhorst werd donderdag verrast door de mededeling van Royston Drenthe. De ex-Feyenoorder liet weten een punt achter zijn loopbaan te zetten om zich volledig te kunnen richten op zijn rapcarrière: “Ik heb nog met hem gespeeld in 2007, ik vind het jammer dat hij nu al stopt. Royston heeft het hoge niveau wat hij bij Feyenoord en ook Real haalde nooit meer gehaald. Zijn muziek staat niet op mijn Spotify, maar ik gun hem het allerbeste.”