Drenthe stopt met voetbal: ‘Ook nee tegen Feyenoord’

Royston Drenthe zet een punt achter zijn profloopbaan. Dat bevestigt de 29-jarige vleugelverdediger donderdagavond aan Voetbal International. "Ik zeg ook nee tegen Feyenoord", aldus Drenthe, die zich gaat richten op een carrière als rapper.

"Ik heb mijn keuze gemaakt", voegt de Rotterdammer daaraan toe. Drenthe gaat verder als rapper Roya2faces. Hij begon zijn spelersloopbaan in 2005 bij Feyenoord, waar hij te boek stond als een groot talent. Real Madrid betaalde na twee seizoenen vijftien miljoen euro voor zijn komst. Drenthe speelde 46 duels voor de Koninklijke, waarin hij tweemaal scoorde. In het seizoen 2007/08 werd Drenthe kampioen met Real.

De samenwerking werd desondanks niet wat beide partijen ervan hadden gehoopt. De linksback verkaste na huurperiodes bij Hércules en Everton definitief naar het Russische Spartak Vladikavkaz. Via Reading, dat hem verhuurde aan Sheffield Wednesday, en een korte periode bij Kayseri Erciyesspor kwam Drenthe in september 2015 terecht bij Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar bleef hij tot juli 2016. Drenthe speelde bovendien één interland en won in 2007 het EK Onder-21 met Oranje.

