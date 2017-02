AZ-talent moet geduld hebben: ‘Ik heb gezien dat ik de Eredivisie aankan’

Thomas Ouwejan maakte vorig seizoen zijn debuut voor AZ in het Europa League-duel met Athletic Club. Sindsdien moeten de jonge verdediger het hebben van een aantal spaarzame optredens in het eerste elftal. Op zijn positie heeft Ouwejan concurrentie van Ridgeciano Haps, waardoor hij geduld moet opbrengen.

“Ik weet dat ik geduld moet hebben, maar dat is niet altijd even makkelijk. Vooral omdat ik heb gezien dat ik het niveau aankan. Ik kan zo de eredivisie in. Dat is volgens mij wel gebleken in de wedstrijden die ik speelde als Ridgeciano geblesseerd was”, vertelt de twintigjarige verdediger tegen het Noordhollands Dagblad. “En in november merkte ik bij Jong Oranje dat ik prima mee kon komen met spelers als Hoedt, Bazoer en Riedewald. Die speelden bij Lazio en bij Ajax, terwijl ik bij AZ op de bank zat. Op die momenten is het moeilijk om geduldig te blijven.”

Met Feyenoorder Bart Nieuwkoop sprak Ouwejan over de situatie. “Die zit in hetzelfde schuitje. Hij weet dat hij het kan, maar heeft bij Feyenoord Rick Karsdorp voor zich. We moeten allebei gewoon hard werken en geen gekke dingen doen. En dan wordt dat geduld hopelijk beloond. Mocht Ridgeciano in de zomer verkocht worden, dan moet ik mijn kans pakken”, stelt Ouwejan, die in de jeugd als middenvelder speelde. “Maar zoals het er nu uitziet zijn mijn kansen bij AZ als linksback groter dan op het middenveld. Daar hebben we al heel veel spelers.”

Sinds vorige week staat Ouwejan dagelijks op het veld met Ron Vlaar én Tim Krul. “Dat had ik toen ook niet kunnen denken, nee. Ik kijk eigenlijk toch wel een beetje tegen ze op, hoewel ze hartstikke normaal doen. Ze praten veel met de jonge spelers. Dat helpt en stimuleert je. Als je hoort dat zij ook zenuwachtig zijn geweest voor wedstrijden, helpt dat. Dan weet je dat daar niks geks aan is. Pas als je er tijdens een wedstrijd last van hebt, moet je je afvragen of je er niet iets aan moet doen.”