‘Luis Suárez raadt Barcelona landgenoot en Ajax-doelwit aan’

Luis Suárez is naar verluidt groot fan van landgenoot Nicolás de la Cruz en de Uruguayaan heeft er nu volgens Radio 1010 bij Barcelona op aangedrongen een poging te doen om de middenvelder van Liverpool FC uit hoofdstad Montevideo over te nemen.

De negentienjarige De la Cruz maakte in het seizoen 2015/16 zijn debuut in de hoogste Uruguayaanse afdeling en speelde sindsdien een kleine dertig wedstrijden voor zijn club. De prestaties van de aanvallende middenvelder hebben nu de nodige buitenlandse belangstelling opgeleverd, want Barça, dat hem in eerste instantie wil laten aansluiten bij Barcelona B, is naar verluidt niet de enige Europese club die het talent in de gaten houdt.

Ajax zou namelijk ook geïnteresseerd zijn in De la Cruz, terwijl het Engelse Liverpool de speler van de Uruguayaanse naamgenoot ook op de radar heeft staan. Welk bedrag Liverpool FC precies voor De la Cruz wil zien, is nog niet duidelijk.