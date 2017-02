Botteghin getipt voor Oranje: ‘Doen, ook al is het maar één eindronde’

Eric Botteghin is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij Feyenoord. De verdediger werd geboren in het Braziliaanse São Paulo en is inmiddels al tien jaar in Nederland. Er gaan dan ook stemmen op om Botteghin te naturaliseren tot Nederlander en op te roepen voor Oranje.

“Van Dijk kan ook wel eens geblesseerd zijn, toch? Ik zou het altijd doen. Het Braziliaanse elftal zal hij nooit meer halen, maar Oranje zou een paar seizoenen heel veel plezier van hem kunnen hebben. Al is het maar één eindronde”, zegt Frans Bouwmeester, voormalig scout van Feyenoord en NAC. Hij haalde Botteghin in 2011 van PEC Zwolle naar Breda. “Hij is niet de meeste elegante mandekker van Nederland, maar staat er altijd. En hij scoort ook nog een handvol belangrijke treffers per seizoen.”

Jan Everse had Botteghin destijds onder zijn hoede in Zwolle. Hij is het niet helemaal met Bouwmeester eens. “Dat lijkt me iets overdreven, want met Virgil van Dijk heeft Danny Blind zo’n type al in de selectie”, zegt de oud-trainer van onder meer PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en sc Heerenveen. Op twintigjarige leeftijd kwam Botteghin naar Nederland en speelt inmiddels tien jaar op de Nederlandse velden. Hij kwam in die tijd uit voor PEC Zwolle, NAC Breda, FC Groningen en nu dus voor Feyenoord.