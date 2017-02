Agüero op het tweede plan door Gabriel Jesus: ‘Natuurlijk wil ik blijven’

De komst van Gabriel Jesus naar Manchester City is tot op heden goed uitgepakt voor de club, maar niet voor Sergio Agüero. De Braziliaanse nieuweling doet het uitstekend in de voorhoede van the Citizens en houdt Agüero voorlopig op de bank. Een pijnlijke situatie voor de Argentijnse spits, die weigert direct de handdoek te gooien. Aan een vertrek uit het Etihad Stadium wil hij niet denken.

Gabriel Jesus was zondag tegen Swansea City twee keer trefzeker. In blessuretijd bezorgde hij de ploeg van Josep Guardiola de drie punten (2-1). Agüero viel vlak voor tijd in. Hoe zijn toekomst bij de club eruit ziet nu hij een andere rol heeft, wacht hij rustig af. “Ik zal het team de komende drie maanden zo goed mogelijk helpen. Daarna zien we wel wat de club met me wil”, zei Agüero na afloop tegenover diverse Engelse media. “Ik wil blijven, natuurlijk. Ik heb nog een contract voor drie jaar, daarom zeg ik dat ik hier gelukkig ben. Het is aan de club om te bepalen of er plek voor mij is, of niet. We zullen zien wat er gaat gebeuren.”

Manager Josep Guardiola vindt dat de Argentijnse spits goed omgaat met zijn rol als bankzitter. “Het is niet makkelijk, dat begrijp ik”, zei de trainer van City na afloop van de wedstrijd. “Maar Sergio blijft een van de belangrijkste spelers in onze selectie. Hij gaat nog veel wedstrijden spelen.”