Britse media speculeren over transfer van Agüero voor 85 miljoen euro

Chelsea is achter de schermen bezig met een formeel bod op Sergio Agüero, zo schrijven diverse Britse media zondag. De aanvaller zou naar verluidt twijfels hebben over zijn toekomst bij Manchester City. Enerzijds vanwege de matige resultaten dit seizoen, maar ook vanwege de eerste wedstrijden van Gabriel Jesus als Citizen.

Agüero vond zichzelf afgelopen week in de ontmoeting met West Ham United (0-4) terug op de bank. Manager Josep Guardiola benadrukte echter dat de 28-jarige Argentijn 'de belangrijkste speler in de selectie' was en bleef. Chelsea is van zins om de relatie tussen Manchester City en el Kun op de proef te stellen, zo klinkt het. De Londenaren zouden een formeel bod van 85 miljoen euro voorbereiden.

Chelsea is hoe dan ook afhankelijk van de situatie rondom Diego Costa. De aanvaller ziet vooralsnog geen reden om een nieuw contract te ondertekenen en lijkt gevoelig voor lucratieve aanbiedingen uit China. Agüero, die recent een nieuw contract met Manchester City tot medio 2020 signeerde, was dit seizoen goed voor 18 treffers in 25 officiële duels.